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7 июля, 16:41

Макрон собирается обратиться к французам после выборов

BFMTV: Макрон может выступить с обращением после завершения второго тура выборов

Президент Франции Эмманюэль Макрон может выступить с обращением к соотечественникам после завершения второго тура парламентских выборов. Об этом сообщает BFMTV.

По информации телеканала, сначала французский лидер соберёт совещание в Елисейском дворце, на котором планируется обсудить предварительные итоги голосования. Уточняется, что туда уже направился премьер-министр страны Габриэль Атталь.

Как сообщал Life.ru, во Франции 7 июля стартовал второй тур выборов в Национальное собрание — нижнюю палату парламента республики. Они проводятся досрочно после того, как президент Эмманюэль Макрон распустил Нацсобрание по итогам выборов в Европарламент. К вечеру явка на парламентских выборах была рекордной и достигла почти 60%. Напомним, в первом туре голосования победила правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". За ней идёт левый блок "Новый народный фронт". На третьем месте — коалиция сторонников президента Макрона. Избирательные участки закроются в 20:00 (21:00 мск).

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ТАСС / MOHAMMED BADRA / POOL

Наталья Исакова
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