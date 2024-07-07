Макрон собирается обратиться к французам после выборов
BFMTV: Макрон может выступить с обращением после завершения второго тура выборов
Президент Франции Эмманюэль Макрон может выступить с обращением к соотечественникам после завершения второго тура парламентских выборов. Об этом сообщает BFMTV.
По информации телеканала, сначала французский лидер соберёт совещание в Елисейском дворце, на котором планируется обсудить предварительные итоги голосования. Уточняется, что туда уже направился премьер-министр страны Габриэль Атталь.
Как сообщал Life.ru, во Франции 7 июля стартовал второй тур выборов в Национальное собрание — нижнюю палату парламента республики. Они проводятся досрочно после того, как президент Эмманюэль Макрон распустил Нацсобрание по итогам выборов в Европарламент. К вечеру явка на парламентских выборах была рекордной и достигла почти 60%. Напомним, в первом туре голосования победила правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". За ней идёт левый блок "Новый народный фронт". На третьем месте — коалиция сторонников президента Макрона. Избирательные участки закроются в 20:00 (21:00 мск).
ТАСС / MOHAMMED BADRA / POOL