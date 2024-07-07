Барделла заявил, что союз власти и левых виноват в плохом результате партии

Председатель правой французской партии "Национальное объединение" 28-летний Жордан Барделла считает, что виновным в провале его фракции на внеочередных парламентских выборах стал союз партии действующего главы Пятой республики Эмманюэля Макрона "Возрождение" и коалиции левых "Новый народный фронт". Соответствующее заявление политический деятель сделал в рамках выступления с обращением после публикации предварительных итогов голосования.

"Избирательная кампания перед вторым туром ознаменовалась созданием противоестественного альянса, имеющего целью любыми возможными способами помешать французам выбирать политику, которая отличается от той, что проводится ныне", — заявил Барделла.

Он также напомнил, что его "Национальное объединение" уверенно лидировало в первом туре голосования, а ещё этой партии удалось значительно расширить своё представительство в Национальном собрании. Также он заявил, что союз левых и власти подталкивает Францию к неизвестности.