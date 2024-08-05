В Киеве назвали лучшее, что может сделать Зеленский
Экс-советник Кучмы Соскин: Лучшее, что может сделать Зеленский — уйти в отставку
Владимир Зеленский должен уйти в отставку. С таким призывом выступил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Надо формировать временное правительство, национального спасения. Зеленский должен пойти в отставку. Это самое лучшее, что он может сделать, это самое-самое замечательное", — сказал он в видеоролике, который разместил в своём ютуб-канале.
Вместе с тем Соскин отметил, что российские войска продолжают продвигаться вперёд, а главком ВСУ Александр Сырский бессилен. Экс-советник добавил, что режим Зеленского антиконституционный, поскольку все возможные сроки для выборов уже прошли.
Напомним, с конца мая Зеленский официально никто, его легитимность закончилась. При этом выборы на Украине решили не проводить, сославшись на военное положение. Данная ситуация вызывает немало споров в украинском обществе, так как согласно конституции организовать выборы невозможно во время военного положения. Тем временем Киев по-прежнему отказывается сесть за стол переговоров и обсудить с Москвой мирное решение. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос о законности власти на Украине будут решать правовые системы Незалежной, а для российской стороны важно лишь при подписании соглашений.
Сайт Зеленского