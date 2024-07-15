СМИ узнали об отчаянии в окружении Зеленского
Bild: Окружение Зеленского приходит в отчаяние из-за нерешительности Запада
Отсутствие ясных и чётких действий со стороны Запада по увеличению поддержки Киева привело к росту отчаяния в окружении Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Bild.
"Каждый, кто в эти дни разговаривает с доверенными лицами Владимира Зеленского, признаёт растущее отчаяние из-за отсутствия чётких решений сделать всё возможное для защиты Украины. Это особенно очевидно, когда речь идёт о том, может ли Украина атаковать Россию западным оружием", — говорится в материале таблоида.
Life.ru рассказывал о том, что в Вашингтоне с 9 по 11 июля проводился саммит НАТО, основной темой которой был конфликт на Украине. Ни для кого не секрет, что Киев жаждет примкнуть к военному альянсу, но вот участники блока, понимая, чем это грозит, не спешат принимать нового члена. Пока Незалежная получает только туманные обещания. По завершению мероприятия было подписано коммюнике, где сказано, что "будущее Украины лежит в НАТО", но, как водится, там нет никаких сроков. В американском издании Politico выходил материал, в котором говорилась что встреча Зеленского с президентом Штатов Джо Байденом пошла совсем не так, как ожидал экс-КВНщик, и очень его расстроила.
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