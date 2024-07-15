СМИ узнали об отчаянии в окружении Зеленского

Отсутствие ясных и чётких действий со стороны Запада по увеличению поддержки Киева привело к росту отчаяния в окружении Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Bild.

"Каждый, кто в эти дни разговаривает с доверенными лицами Владимира Зеленского, признаёт растущее отчаяние из-за отсутствия чётких решений сделать всё возможное для защиты Украины. Это особенно очевидно, когда речь идёт о том, может ли Украина атаковать Россию западным оружием", — говорится в материале таблоида.