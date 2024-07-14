"Разочарован": СМИ узнали, как Байден оставил Зеленского у разбитого корыта на саммите НАТО

Встреча Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом на саммите НАТО в США пошла совсем не по его сценарию. По данным Politico, Зеленский остался сильно разочарован беседой.

"Согласно знакомому с ситуацией источнику, Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак были крайне разочарованы после переговоров", — отмечает американское издание.