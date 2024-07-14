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14 июля, 16:22

"Разочарован": СМИ узнали, как Байден оставил Зеленского у разбитого корыта на саммите НАТО

Politico: Зеленский был разочарован встречей с Байденом на саммите НАТО в США

Джо Байден и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Джо Байден и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Встреча Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом на саммите НАТО в США пошла совсем не по его сценарию. По данным Politico, Зеленский остался сильно разочарован беседой.

"Согласно знакомому с ситуацией источнику, Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак были крайне разочарованы после переговоров", — отмечает американское издание.

По словам авторов публикации, под конец саммита Зеленский обсуждал с Байденом снятие ограничений на удары по всей территории России. Запрет снят не был, что не оправдало ожиданий Зеленского.

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Напомним, с 9 по 11 июля в Вашингтоне прошёл саммит НАТО, главной темой которого стал украинский вопрос. Киев давно мечтает попасть в альянс, однако, осознавая последствия, организация не спешит идти навстречу. Поэтому пока что Украину просто кормят обещаниями. На встрече подписали итоговый документ, в котором говорится, что "будущее Украины лежит в НАТО". Но никаких точных дат там не указано.

Никита Осипов
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