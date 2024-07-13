"Байден настроен скептически": Украина получила ужасные новости после саммита НАТО, пишут СМИ

По итогам саммита НАТО Украина столкнулась с новыми препятствиями на пути вступления в альянс. Как пишет The Economist, организация потребовала от Незалежной преобразовать сферу безопасности.

"Обещания НАТО о будущем Украины были ослаблены оговорками, например требованием провести дальнейшие реформы в сфере безопасности, а также демократические и экономические. Кроме того, Украину пригласят в НАТО только "при согласии союзников и выполнении условий". Крупнейший союзник, президент [США] Джо Байден, настроен скептически", — говорится в публикации.