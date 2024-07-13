"Байден настроен скептически": Украина получила ужасные новости после саммита НАТО, пишут СМИ
Economist: Саммит НАТО открыл новые трудности для вступления в альянс Украины
По итогам саммита НАТО Украина столкнулась с новыми препятствиями на пути вступления в альянс. Как пишет The Economist, организация потребовала от Незалежной преобразовать сферу безопасности.
"Обещания НАТО о будущем Украины были ослаблены оговорками, например требованием провести дальнейшие реформы в сфере безопасности, а также демократические и экономические. Кроме того, Украину пригласят в НАТО только "при согласии союзников и выполнении условий". Крупнейший союзник, президент [США] Джо Байден, настроен скептически", — говорится в публикации.
Издание напоминает, что глава Белого дома ранее заявил, что выступает против "натоизации Украины". В своей вступительной речи на саммите Байден вообще не упомянул о членстве Украины. Кроме того, западные журналисты отметили слабое положение американского лидера внутри страны. Поэтому, отметили в издании, Украина может и не попасть в альянс, если на предстоящих выборах победу одержит экс-хозяин Овального кабинета Дональд Трамп. В статье подчеркнули, что "призрак бывшего президента Штатов преследовал саммит".
Как рассказывал Life.ru, в Вашингтоне прошёл саммит НАТО, главной темой для обсуждения которого снова стал украинский вопрос. Киев давно мечтает попасть в альянс, но, осознавая последствия, организация не спешит идти Владимиру Зеленскому навстречу. Поэтому пока что Украину просто кормят обещаниями. На встрече подписали итоговый документ, в котором говорится, что "будущее Украины лежит в НАТО". Однако никаких точных дат пока нет.
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