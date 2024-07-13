СМИ узнали, куда Зеленский держит путь после саммита НАТО
Guardian: Зеленский после саммита НАТО посетит Великобританию
Владимир Зеленский не спешит возвращаться на Украину. После окончания саммита НАТО в Вашингтоне он может продолжить путешествовать и посетить Великобританию. Об этом пишет Guardian, намекая на его участие во встрече Европейского политического сообщества.
"Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами… которые соберутся, чтобы обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию", — сообщил источник изданию.
По его данным, новоназначенный британский премьер Кир Стармер хочет воспользоваться этим, чтобы укрепить отношения с другими европейскими странами ЕС. В частности, политик планирует встретиться с французским лидером Эммануюэлем Макроном. Ожидается, что главной темой конференции станет ситуация вокруг Незалежной.
Напомним, на днях в Вашингтоне прошёл саммит НАТО, главной темой для обсуждения которого снова стал украинский вопрос. Киев уже давно хочет стать частью альянса, но тот идти на прихоть страны не спешит, прекрасно осознавая все последствия. Поэтому пока что Незалежную просто кормят пустыми обещаниями. По итогам встречи была подписана итоговая декларация, в которую включили пункт о том, что "будущее Украины лежит в НАТО". Однако неизвестно когда "будущее" настанет. Кроме того, на саммите Киев и ещё 23 страны подписали документ под названием "Украинский договор" (Ukraine Compact), который предусматривает реализацию пакета инициатив.
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