СМИ узнали, куда Зеленский держит путь после саммита НАТО

Владимир Зеленский не спешит возвращаться на Украину. После окончания саммита НАТО в Вашингтоне он может продолжить путешествовать и посетить Великобританию. Об этом пишет Guardian, намекая на его участие во встрече Европейского политического сообщества.

"Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами… которые соберутся, чтобы обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию", — сообщил источник изданию.