Лидеры 24 стран подписали на саммите НАТО "Украинский договор"

Украина и ещё 23 страны подписали на саммите НАТО в Вашингтоне документ под названием "Украинский договор" (Ukraine Compact), который предусматривает реализацию пакета инициатив. Текст опубликован на сайте Еврокомиссии.

Среди стран НАТО документ не подписали Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия и Черногория. А Япония стала единственным государством вне альянса, оставившим подпись.

Подписавшиеся согласились удовлетворять потребности Киева в обороне и безопасности, включая постоянное предоставление помощи и вооружения, активизировать усилия по модернизации "будущих сил" для обороны и сдерживания, а также оперативно и коллективно собраться на самом высоком уровне в случае "будущего нападения".