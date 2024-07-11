Эксперт назвал два главных политических вывода после саммита НАТО
Политолог Блохин: НАТО продолжит служить США и поставлять оружие Украине
Два основных политических вывода сделано после саммита НАТО. Итоги заключительной декларации назвал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.
"Во-первых, несмотря на всю риторику, всё равно НАТО будет служить интересам США, будет играть не только региональную, но и глобальную роль", — объяснил эксперт в беседе с "Лентой.ру".
То есть, если говорить иначе, сегодня итоговый документ сообщает конкретно об удовлетворении альянсом исключительно интересов США, а также о приверженности поддержке Киева. НАТО продолжит реагировать на более глобальные вызовы — например, Китай.
"Во-вторых, понятно, что Украину в условиях конфликта никто брать в НАТО не будет. Могут только пообещать. Украину будут поддерживать, будут поставлять вооружение", — добавил специалист.
Напомним, что в Вашингтоне с 9-го по 11 июля прошёл саммит НАТО. Главной темой для обсуждения, разумеется, остаётся украинский вопрос. Известно, что страна в поисках защиты остервенело рвётся в альянс, однако его руководство смотрит на вещи более реально, продолжая кормить Киев десятками обещаний в формулировках на любой вкус. На этот раз ко всему добавилась ещё и итоговая декларация с обещанием Украине и дерзким выпадом против Китая. Также стало известно, что в совместном заявлении говорится о необратимом пути Киева в альянс. В декларацию уже успели внести пункт о "будущем Украины в НАТО".
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