Эксперт назвал два главных политических вывода после саммита НАТО

Два основных политических вывода сделано после саммита НАТО. Итоги заключительной декларации назвал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

"Во-первых, несмотря на всю риторику, всё равно НАТО будет служить интересам США, будет играть не только региональную, но и глобальную роль", — объяснил эксперт в беседе с "Лентой.ру".

То есть, если говорить иначе, сегодня итоговый документ сообщает конкретно об удовлетворении альянсом исключительно интересов США, а также о приверженности поддержке Киева. НАТО продолжит реагировать на более глобальные вызовы — например, Китай.