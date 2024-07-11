Второй день саммита НАТО в Вашингтоне Что обсуждали на июльском саммите НАТО в Вашингтоне во второй день: планы в отношении России, конфликта на Украине и осуждение Китая. Подробности — в материале Life.ru. 11 июля, 16:03 Обложка © ТАСС / АР / Jacquelyn Martin

В среду, 10 июля, была принята совместная декларация по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. Основное заявление включает в себя 38 пунктов. Документ содержит положения о будущем Украины на пути к вступлению в альянс, а также заявления, касающиеся России и Китая.

Создание миссии по содействию безопасности Украины

Саммит НАТО объявил о создании специальной миссии по содействию безопасности Украины (NSATU). "Саммит принял решение учредить миссию НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) для координации военных поставок и обучения для Украины со стороны стран НАТО и партнёров. Её задача — поставить содействие безопасности Украины на надёжную основу", — говорится в документе. Отмечается, что миссия будет осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом ООН. Также декларация гласит, что появление такой структуры не делает альянс участником конфликта.

Будущее Украины в НАТО

Декларация указывает на то, что Киев рано или поздно войдёт в НАТО. В настоящее время Украина находится на "необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО".

"Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договорённости в сфере обороны и определять своё будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины — в НАТО", — сказано в документе. Но в то же время отмечается, что Украину пригласят в альянс только тогда, когда союзники, входящие в него, достигнут согласия по данному вопросу.

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"Принятые на саммите решения НАТО и Совета Украина – НАТО в совокупности с продолжающейся работой союзников составляют мост к членству в НАТО для Украины", — отмечено в документе.

Выделение помощи Киеву

Также страны – участницы альянса договорились выделить Украине военную помощь на сумму 40 млрд евро в 2025 году. "Мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности, чтобы Украина могла победить", — сказано в тексте декларации. Также государства НАТО выразили готовность оказывать Киеву политическую, экономическую и гуманитарную помощь.

Россия — главная угроза НАТО

В итоговой декларации отмечается, что РФ остаётся главной угрозой для государств альянса. "Россия остаётся самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников", — говорится в документе. Также страны альянса призывают мировое сообщество не оказывать Москве военную помощь. "Мы осуждаем всех тех, кто способствует и таким образом продлевает конфликт на Украине", — отмечается в заявлении.

К следующему саммиту НАТО в 2025 году участники альянса планируют разработать рекомендации по взаимодействию с Россией. Страны альянса обещают предпринимать меры по сдерживанию якобы агрессивных действий РФ. Также нашу страну обвинили в "агрессивных гибридных действиях" по отношению к НАТО. "Мы приняли решение о дальнейших мерах по противодействию российским гибридным угрозам", — сказано в документе.

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Но при этом в НАТО указали на то, что альянс не заинтересован в конфронтации с Москвой, а готов выстраивать каналы связи. "НАТО не ищет конфронтации, не представляет угрозы для России. Мы остаёмся готовыми сохранять каналы связи с Москвой", — гласит декларация.

Вхождение в состав РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в декларации названо аннексией. Поэтому отмечается, что страны альянса никогда не признают данные территории частью России. Декларация указывает на то, что РФ должна вывести свои вооружённые силы с территорий Украины, Молдавии и Грузии.

Озабоченность связями России и Китая

Страны НАТО выразили свою глубокую озабоченность развивающимися отношениями между Москвой и Пекином. "Углубление стратегического партнёрства между Россией и КНР и их взаимно усиливающие попытки подорвать и перестроить основанный на правилах международный порядок вызывают глубокие опасения", — сказано в документе.

В декларации указывается, что политика, проводимая КНР, "бросает вызов" интересам и ценностям НАТО. Также в альянсе призвали китайскую сторону прекратить поддержку России. "Это включает передачу товаров двойного назначения, таких как компоненты вооружений, оборудование и сырьё, которое используется в российском оборонном секторе", — уточняется в документе. В НАТО уверены, что именно поддержка со стороны Китая стала ключевым фактором, который позволяет РФ проводить специальную военную операцию.

Расширение присутствия на Ближнем Востоке и в Африке

Также, согласно декларации, государства альянса будут расширять своё присутствие в Ближневосточном регионе и на африканском континенте. "Мы будем укреплять наш диалог, усиливать информационно-пропагандистскую работу, повышать наглядность результатов и совершенствовать существующие инструменты сотрудничества", — гласит документ.

Отмечается, что будет назначен спецпредставитель НАТО, который займётся именно этими двумя регионами. Также альянс намерен открыть своё представительство в Иордании и расширить поддержку силовых структур в Ираке.

Авторы Альмир Хабибуллин