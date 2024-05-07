Особое внимание в своих замечаниях он уделил США. В комментариях в соцсетях под обращением Зеленского пользователи призвали его перестать врать, заключить мирный договор. Пользователи также подчеркнули, что власти Соединённых Штатов будут продолжать дёргать за ниточки Зеленского, чтобы провоцировать Россию.

Ранее бывший посол США Час Фриман выразил мнение, что власть на Украине может перейти в руки нового правительства, которое будет готово исходить из реального положения вещей в диалоге с РФ, в отличие от упорствующего в своей категоричности по этому вопросу Владимира Зеленского. По его мнению, необходимость переговоров стала очевидна многим в Незалежной, но всё усложняется указом Зеленского, который запретил их на законодательном уровне.