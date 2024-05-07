"Нужно работать круглосуточно": Зеленский обратился с призывом к Западу
Tagesschau: Зеленский призвал Запад ускорить поставки оружия Киеву
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Требования ускорить обещанные поставки оружия поступают Западу от Владимира Зеленского. Он также отметил пробелы в вопросах координации сотрудничества с партнёрами, пишет Tagesschau.
"За политическими решениями должна следовать реальная логистика — фактическое получение оружия нашими солдатами. Нам нужно работать круглосуточно, чтобы ускорить процесс", — заявил Зеленский.
Особое внимание в своих замечаниях он уделил США. В комментариях в соцсетях под обращением Зеленского пользователи призвали его перестать врать, заключить мирный договор. Пользователи также подчеркнули, что власти Соединённых Штатов будут продолжать дёргать за ниточки Зеленского, чтобы провоцировать Россию.
Ранее бывший посол США Час Фриман выразил мнение, что власть на Украине может перейти в руки нового правительства, которое будет готово исходить из реального положения вещей в диалоге с РФ, в отличие от упорствующего в своей категоричности по этому вопросу Владимира Зеленского. По его мнению, необходимость переговоров стала очевидна многим в Незалежной, но всё усложняется указом Зеленского, который запретил их на законодательном уровне.