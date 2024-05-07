Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 07:34

"Нужно работать круглосуточно": Зеленский обратился с призывом к Западу

Tagesschau: Зеленский призвал Запад ускорить поставки оружия Киеву

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Требования ускорить обещанные поставки оружия поступают Западу от Владимира Зеленского. Он также отметил пробелы в вопросах координации сотрудничества с партнёрами, пишет Tagesschau.

"За политическими решениями должна следовать реальная логистика — фактическое получение оружия нашими солдатами. Нам нужно работать круглосуточно, чтобы ускорить процесс", — заявил Зеленский.

Особое внимание в своих замечаниях он уделил США. В комментариях в соцсетях под обращением Зеленского пользователи призвали его перестать врать, заключить мирный договор. Пользователи также подчеркнули, что власти Соединённых Штатов будут продолжать дёргать за ниточки Зеленского, чтобы провоцировать Россию.

В Киеве назвали угрозу, которую для Зеленского таит швейцарский саммит
В Киеве назвали угрозу, которую для Зеленского таит швейцарский саммит

Ранее бывший посол США Час Фриман выразил мнение, что власть на Украине может перейти в руки нового правительства, которое будет готово исходить из реального положения вещей в диалоге с РФ, в отличие от упорствующего в своей категоричности по этому вопросу Владимира Зеленского. По его мнению, необходимость переговоров стала очевидна многим в Незалежной, но всё усложняется указом Зеленского, который запретил их на законодательном уровне.

Мирон Сидоров
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров