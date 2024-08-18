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18 августа, 16:03

События в Курской области назвали прологом будущей военной катастрофы Украины

"Голос Мордора": Поражение в Курской области положит конец киевскому режиму

Атака ВСУ на территорию Курской области и поддержка действий Украины со стороны Запада будут иметь тяжелейшие последствия, считает военный аналитик и автор телеграм-канала "Голос Мордора". Своим мнением он поделился в статье на 360.ru.

По его словам, западные журналисты захлебнулись в восторге от действий украинских военных в российском регионе. При этом мало кто осознаёт, что это временное явление, а иностранная пресса старается не упоминать преступления ВСУ против мирных жителей.

Так, немецкие журналисты пишут про успешный украинский Drang nach Osten, а британские хвалят танки Challenger, которые Армия России уже успешно уничтожает. The Telegraph вовсе рассказывает своим читателям сказку, что РФ терпит поражение. Эксперт уверен, что Запад живёт в иллюзиях, не видя, что происходит на других фронтах военного конфликта. И лечением этих иллюзий, по его мнению, должно стать катастрофическое поражение Украины.

"Курская область будет обязательно очищена, но она должна стать прологом к военной катастрофе для Украины и Запада", — заключил аналитик.

В атаке на Курскую область ВСУ использовали новейшую технику НАТО
В атаке на Курскую область ВСУ использовали новейшую технику НАТО

К слову, в США уже забили тревогу из-за значительных потерь ВСУ в Курской области. Life.ru внимательно следит за событиями в регионе и оперативно сообщает о самых важных.

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ТАСС / AP

Борис Эльфанд
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