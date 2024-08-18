Атака ВСУ на территорию Курской области и поддержка действий Украины со стороны Запада будут иметь тяжелейшие последствия, считает военный аналитик и автор телеграм-канала "Голос Мордора". Своим мнением он поделился в статье на 360.ru.

По его словам, западные журналисты захлебнулись в восторге от действий украинских военных в российском регионе. При этом мало кто осознаёт, что это временное явление, а иностранная пресса старается не упоминать преступления ВСУ против мирных жителей.

Так, немецкие журналисты пишут про успешный украинский Drang nach Osten, а британские хвалят танки Challenger, которые Армия России уже успешно уничтожает. The Telegraph вовсе рассказывает своим читателям сказку, что РФ терпит поражение. Эксперт уверен, что Запад живёт в иллюзиях, не видя, что происходит на других фронтах военного конфликта. И лечением этих иллюзий, по его мнению, должно стать катастрофическое поражение Украины.

"Курская область будет обязательно очищена, но она должна стать прологом к военной катастрофе для Украины и Запада", — заключил аналитик.