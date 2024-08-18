В США забили тревогу из-за значительных потерь ВСУ в боях под Курском

Украинская армия несёт значительные потери военной техники в Курской области. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в материале для Forbes.

"Особенно остро украинцы ощущают потери техники пехоты, включая гусеничные боевые бронемашины и колёсные транспортёры. Они теряют эти ценные единицы почти в два раза быстрее, чем обычно", — указано в статье.

Продвижение ВСУ серьёзно замедляется из-за постоянных атак беспилотников, артобстрелов и засад со стороны ВС РФ, прокомментировал журналист. Он также прогнозирует, что в будущем потери Украины лишь увеличатся.