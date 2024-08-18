В США забили тревогу из-за значительных потерь ВСУ в боях под Курском
Forbes: ВСУ несут значительные потери военной техники в боях в Курской области
Украинская армия несёт значительные потери военной техники в Курской области. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в материале для Forbes.
"Особенно остро украинцы ощущают потери техники пехоты, включая гусеничные боевые бронемашины и колёсные транспортёры. Они теряют эти ценные единицы почти в два раза быстрее, чем обычно", — указано в статье.
Продвижение ВСУ серьёзно замедляется из-за постоянных атак беспилотников, артобстрелов и засад со стороны ВС РФ, прокомментировал журналист. Он также прогнозирует, что в будущем потери Украины лишь увеличатся.
Ранее Life.ru сообщал, что российский "Ланцет" сжёг ещё один украинский БТР в курском приграничье. Представители Министерства обороны РФ также опубликовали соответствующее видео.
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