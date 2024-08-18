"Ничему не научили": Попавший в плен под Курском боец ВСУ пожаловался на подготовку в Германии
Кадыров: За прошедшие сутки в Курской области в плен попали 24 бойца ВСУ
За прошедшие сутки в российский плен сдались ещё 24 бойца ВСУ, которые прорвались на территорию Курской области для совершения атак. Один из них рассказал, как его обучали в Германии, но особо так ничему и не научили. Кадры допроса командиром спецназа "Ахмат" генерал-майором Апти Алаудиновым опубликовал в телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Прорвавшиеся на территорию Курской области бойцы ВСУ, которые в результате оказались в российском плену. Видео © Telegram / Kadyrov_95
Попавшие в плен украинские военнослужащие оказались на фронте весной прошлого года. Один из них обучался в Германии, "на командира отделения, типа", однако "ничему толковому ему там не научили". Другой пленный проходил базовую военную подготовку в городе Десна Черниговской области, но качеством полученных навыков он также, как и его товарищ, похвалиться не смог.
На допросе попавшие в плен бойцы ВСУ обратились к сослуживцам и попросили их " не идти сюда". Они сообщили, что "пацаны" в Курской области "работают хорошо", и поэтому украинским военнослужащим лучше сюда не лезть и "не мешать людям жить".
Напомним, что в последние дни в курском приграничье значительно участились случаи сдачи в плен украинских военных. Некоторые их них сдались спустя два часа, после попадания на территорию Курской области. Один из них рассказал, как ВС РФ взяли его в плен без единого выстрела. Кстати, этот солдат ВСУ был переброшен без средств связи и поддержки. Не обошлось на территории российского региона и без выходцев из нацбата "Азов"*, один из которых после попадания в плен призвал украинских бойцов "вернуться домой".
* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
Telegram / Kadyrov_95