Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 21:59

"Ничему не научили": Попавший в плен под Курском боец ВСУ пожаловался на подготовку в Германии

Кадыров: За прошедшие сутки в Курской области в плен попали 24 бойца ВСУ

За прошедшие сутки в российский плен сдались ещё 24 бойца ВСУ, которые прорвались на территорию Курской области для совершения атак. Один из них рассказал, как его обучали в Германии, но особо так ничему и не научили. Кадры допроса командиром спецназа "Ахмат" генерал-майором Апти Алаудиновым опубликовал в телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Прорвавшиеся на территорию Курской области бойцы ВСУ, которые в результате оказались в российском плену. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Попавшие в плен украинские военнослужащие оказались на фронте весной прошлого года. Один из них обучался в Германии, "на командира отделения, типа", однако "ничему толковому ему там не научили". Другой пленный проходил базовую военную подготовку в городе Десна Черниговской области, но качеством полученных навыков он также, как и его товарищ, похвалиться не смог.

На допросе попавшие в плен бойцы ВСУ обратились к сослуживцам и попросили их " не идти сюда". Они сообщили, что "пацаны" в Курской области "работают хорошо", и поэтому украинским военнослужащим лучше сюда не лезть и "не мешать людям жить".

Алаудинов заявил о сдаче в плен ещё двух военных ВСУ под Курском
Алаудинов заявил о сдаче в плен ещё двух военных ВСУ под Курском

Напомним, что в последние дни в курском приграничье значительно участились случаи сдачи в плен украинских военных. Некоторые их них сдались спустя два часа, после попадания на территорию Курской области. Один из них рассказал, как ВС РФ взяли его в плен без единого выстрела. Кстати, этот солдат ВСУ был переброшен без средств связи и поддержки. Не обошлось на территории российского региона и без выходцев из нацбата "Азов"*, один из которых после попадания в плен призвал украинских бойцов "вернуться домой".

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Оксана Попова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров