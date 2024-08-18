"Ничему не научили": Попавший в плен под Курском боец ВСУ пожаловался на подготовку в Германии

За прошедшие сутки в российский плен сдались ещё 24 бойца ВСУ, которые прорвались на территорию Курской области для совершения атак. Один из них рассказал, как его обучали в Германии, но особо так ничему и не научили. Кадры допроса командиром спецназа "Ахмат" генерал-майором Апти Алаудиновым опубликовал в телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Прорвавшиеся на территорию Курской области бойцы ВСУ, которые в результате оказались в российском плену. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Попавшие в плен украинские военнослужащие оказались на фронте весной прошлого года. Один из них обучался в Германии, "на командира отделения, типа", однако "ничему толковому ему там не научили". Другой пленный проходил базовую военную подготовку в городе Десна Черниговской области, но качеством полученных навыков он также, как и его товарищ, похвалиться не смог.

На допросе попавшие в плен бойцы ВСУ обратились к сослуживцам и попросили их " не идти сюда". Они сообщили, что "пацаны" в Курской области "работают хорошо", и поэтому украинским военнослужащим лучше сюда не лезть и "не мешать людям жить".