"Без единого выстрела": ВС РФ профессионально пленили группу ВСУ, наблюдавшую за мостом под Курском
Пленный Завадский заявил, что ВС РФ взяли его в плен без единого выстрела
Украинский военнослужащий Сергей Завадский рассказал, как ВС РФ взяли его в плен без единого выстрела. Соответствующее видео публикует Минобороны РФ. Будучи мобилизованным из Николаевской области, боец попал в 11-й отдельный стрелковый батальон ВСУ. Служил оператором противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) и в Курскую область был переброшен без средств связи и поддержки. Командование приказало находиться на пункте наблюдения возле моста, "но что-то пошло не так".
Украинский военнослужащий Сергей Завадский — о своём пленении. Видео © Минобороны РФ
"Начальство не смогло подвезти провизию, рации. Связи абсолютно не было. Огонь сначала был с вашей стороны, а потом с нашей стороны. <…> На следующий день смотрим, что с той стороны идут люди с повязками. Они нас обошли и начали выходить на контакт. Мы поняли, что это русские. И они забрали нас в плен без единого выстрела", — признался Завадский.
Решив сложить оружие, боец сохранил свою жизнь. К слову, в плену с ним обращаются по-человечески: кормят, поят и дают всё необходимое.
Ранее ВС РФ пленили в Курской области пленного украинского зэка, решившего рискнуть жизнью и подписать контракт ради амнистии. Однако не задалось, и всех его товарищей убили, когда командование приказало взять "пустую позицию". Разумеется, там были наши бойцы.
Минобороны РФ