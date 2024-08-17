Обещали амнистию: ВСУ бросили группу зэков на "пустую позицию", но выжил только один

Украинским заключённым обещают снять все обвинения за вступление в ВСУ, признался журналистам военнопленный Алексей Янусов. Весной 2024 года мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за кражу велосипеда, и недавно он стал одним из первых арестантов, подписавших контракт с Минобороны. Его боевой путь начался с визита представителей 72-й бригады в одну из колоний под Киевом.

"Пришли они вдвоём и предложили нам подписать контракт, забрать нас без отбывания срока", — сказал собеседник РИА "Новости".

Первая волна подписавших контракты состояла из почти 20 заключённых. Спустя месяц обучения их перевезли в село Янтарное Донецкой Народной Республики, а затем — в Константиновку. Командование приказало им взять "пустую позицию". Выжил только Янусов. Именно там он попал в плен.

"Там были ваши (российские военнослужащие. — Прим. Life.ru) ребята, посадка уже была занята", — рассказал военнопленный.