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17 августа, 12:42

"Пацаны, уходите домой!": Азовец* обратился к сослуживцам из плена

Кадыров показал допрос взятого под Курском в плен бойца "Азова"*

Появилось видео беседы командира спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майора Апти Алаудинова со взятым в Курской области в плен боевиком из украинского нацбатальона "Азов"*. Соответствующие кадры в телеграм-канале опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Допрос пленного азовца*, который был взят в плен в Курской области. Видео © Telegram / RKadyrov_95

Азовец* из Одессы, в частности, рассказал, что у ВСУ в Курской области большие потери: только из его группы — восемь "двухсотых". Ещё он сообщил, что у его командира был позывной СС, тот уже ликвидирован. В ходе беседы пленный также призвал украинских бойцов "вернуться домой" и отрицательно ответил на вопрос Алаудинова о возможности победы над российскими войсками.

"Пацаны, уходите, пожалуйста, домой!" — обратился азовец* к сослуживцам.

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Кроме того, Кадыров опубликовал ещё одно видео с пленёнными солдатами ВСУ и назвал попадание в плен для них лучшим исходом. Чеченский лидер также отметил, что по словам самих украинцев, никто заранее не знает, куда их отправляют, а процесс набора солдат на службу "ничем не отличается от вылавливания бродячих собак на улице".

"Процесс подготовки "бравых" воинов также оставляет желать лучшего. Словом, ничего нового. Попасть в плен — это лучший исход, на который они могли рассчитывать", — подчеркнул Кадыров в телеграм-канале.

А ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли до 300 солдат в Курской области. В общей сложности противник лишился в этом регионе с 6 августа до 3 160 военных.


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* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / RKadyrov_95

Наталья Демьянова
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