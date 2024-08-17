В украинском командовании больше года планировали атаку на Курскую область. Об этом NBC News анонимно заявил высокопоставленный чиновник из Киева.

"Высокопоставленный советник украинского правительства, не уполномоченный выступать публично, сообщил NBC News, что идея проведения операции, подобная атаке на Курскую область, обсуждалась более года", — сообщает телеканал.

Собеседник NBC News указал, что тем самым киевский режим хотел отвлечь РФ от работы на других направлениях, где ВС России поражают позиции украинских военных и продвигаются вперёд.