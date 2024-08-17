Планировали больше года: СМИ раскрыли новые подробности атаки ВСУ на Курскую область
NBC News: В Киеве больше года готовились к атаке на Курскую область
В украинском командовании больше года планировали атаку на Курскую область. Об этом NBC News анонимно заявил высокопоставленный чиновник из Киева.
"Высокопоставленный советник украинского правительства, не уполномоченный выступать публично, сообщил NBC News, что идея проведения операции, подобная атаке на Курскую область, обсуждалась более года", — сообщает телеканал.
Собеседник NBC News указал, что тем самым киевский режим хотел отвлечь РФ от работы на других направлениях, где ВС России поражают позиции украинских военных и продвигаются вперёд.
Как сообщал Life.ru, ВСУ зашли на территорию России и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском составили 2,3 тысячи военных. После неудачи в Курской области, ВСУ попытались атаковать в других приграничных районах РФ, однако российские войска справляются с натиском.
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