Российские войска продолжают отражать вторжение ВСУ на территорию Курской области. Так, за сутки противник лишился до 300 военных, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 31 единица бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра, 25 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пусковая установка ЗРК "Ирис-Т", орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял до 3160 солдат, 44 танка, 43 бронетранспортёра, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, а также 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.