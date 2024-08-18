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18 августа, 14:51

В атаке на Курскую область ВСУ использовали новейшую технику НАТО

РИАН: Киев направил под Курск бронетехнику, поставленную НАТО перед атакой

При атаке на приграничные районы Курской области Киев воспользовался броневиками, поставленными странами НАТО непосредственно перед вторжением. Доказательства этого приводятся в захваченных 810-й бригадой морской пехоты ВС РФ документах.

Так, например, поставленный накануне атаки бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC) использовался украинской 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой (ОДШБр) ВСУ в курском приграничье. Транспортное средство также в этом году, приводит данные из документов РИА Новости.

По документам, машина была доставлена на Украину 26 июля 2024 года. Спустя всего день она прошла техосмотр. После чего в 17 часов 30 минут 7 августа 2024 года отправилась на боевую задачу.

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Однако это не дало ВСУ преимущества. Российская армия быстро отреагировала на атаку и теснит врага от границ. Потери ВСУ уже достигли 50 танков и почти 3,5 тысячи военных. За прошедшие сутки группировка "Север" успешно отразила атаки четырёх бригад украинских войск Курской области. На Западе тем временем сомневаются в успехе действий Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zoran Karapancev

Мария Любицкая
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