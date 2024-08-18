При атаке на приграничные районы Курской области Киев воспользовался броневиками, поставленными странами НАТО непосредственно перед вторжением. Доказательства этого приводятся в захваченных 810-й бригадой морской пехоты ВС РФ документах.

Так, например, поставленный накануне атаки бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC) использовался украинской 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой (ОДШБр) ВСУ в курском приграничье. Транспортное средство также в этом году, приводит данные из документов РИА Новости.