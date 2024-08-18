Группировка "Север" за сутки отразила атаки четырёх бригад ВСУ в Курской области
Российская группировка войск "Север" за минувшие сутки отразила атаки четырёх бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в воскресенье, 18 августа, заявили в Министерстве обороны России.
"Отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населённых пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное", — отметили в ведомстве.
В результате противник потерял свыше 30 солдат. Что касается техники, то формирования ВСУ лишились танка и пять боевых бронированных машин, а также инженерной машины разграждения.
В Минобороны РФ также уточнили, что российские военные при помощи армейской авиации и огня артиллерии уничтожают в лесных массивах диверсионные группы, которые намереваются проникнуть вглубь территории РФ, южнее Алексеевского, Сафоновки и Шептуховки. Были поражены скопления живой силы и техники ВСУ у Борки, Фанасеевки, Черкасской Конопельки, Новоивановки, Михайловки, Снагости и южнее Куриловки.
С 6 августа в приграничных районах Курской области ведутся боевые действия с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться вглубь России. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. 18 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении большого числа солдат ВСУ под Курском.
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