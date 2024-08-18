Группировка "Север" за сутки отразила атаки четырёх бригад ВСУ в Курской области

Российская группировка войск "Север" за минувшие сутки отразила атаки четырёх бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в воскресенье, 18 августа, заявили в Министерстве обороны России.

"Отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населённых пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное", — отметили в ведомстве.

В результате противник потерял свыше 30 солдат. Что касается техники, то формирования ВСУ лишились танка и пять боевых бронированных машин, а также инженерной машины разграждения.

В Минобороны РФ также уточнили, что российские военные при помощи армейской авиации и огня артиллерии уничтожают в лесных массивах диверсионные группы, которые намереваются проникнуть вглубь территории РФ, южнее Алексеевского, Сафоновки и Шептуховки. Были поражены скопления живой силы и техники ВСУ у Борки, Фанасеевки, Черкасской Конопельки, Новоивановки, Михайловки, Снагости и южнее Куриловки.