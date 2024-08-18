ВСУ потеряли в Курской области 50 танков и почти 3,5 тысячи военных

За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 300 военных и 27 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В числе потерь техники: шесть танков, 18 боевых бронированных машин, два бронетранспортёра, боевая машина пехоты, пусковая установка MLRS, две единицы инженерной техники, в том числе инженерная машина разграждения, и четыре автомобиля.

Всего ВСУ потеряли в Курской области свыше 3460 военных, 50 танков, 262 боевые бронированные машины, 45 бронетранспортёров, 25 боевых машин пехоты, семь пусковых установок РСЗО, включая HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, среди которых две инженерных машины разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также 115 автомобилей.