ВСУ потеряли в Курской области 50 танков и почти 3,5 тысячи военных
За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 300 военных и 27 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В числе потерь техники: шесть танков, 18 боевых бронированных машин, два бронетранспортёра, боевая машина пехоты, пусковая установка MLRS, две единицы инженерной техники, в том числе инженерная машина разграждения, и четыре автомобиля.
Всего ВСУ потеряли в Курской области свыше 3460 военных, 50 танков, 262 боевые бронированные машины, 45 бронетранспортёров, 25 боевых машин пехоты, семь пусковых установок РСЗО, включая HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, среди которых две инженерных машины разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также 115 автомобилей.
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил об уничтожении большого числа солдат ВСУ под Курском. По его словам, обстановка в регионе контролируется российскими силами.
Напомним, что ВСУ зашли на территорию РФ и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно последним данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском превысили 3,1 тысячи военных. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что российские бойцы круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на российскую территорию.
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