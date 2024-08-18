Мэр Львова Садовый заявил о страшной цене для ВСУ за атаку на Курскую область

Цена за нападение на приграничные районы Курской области будет страшной. Об этом заявил мэр западноукраинского города Львов Андрей Садовый.

"Операция ВСУ в Курской области имеет свою страшную цену. Надо это осознать и помнить тех, кто за это расплачивается", — написал Садовый на своей странице в соцсети.