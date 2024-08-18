Мэр Львова Садовый заявил о страшной цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Цена за нападение на приграничные районы Курской области будет страшной. Об этом заявил мэр западноукраинского города Львов Андрей Садовый.
"Операция ВСУ в Курской области имеет свою страшную цену. Надо это осознать и помнить тех, кто за это расплачивается", — написал Садовый на своей странице в соцсети.
Данное высказывание он опубликовал вместе с фотографией с похорон трёх украинских военных. Согласно приведённой информации, один из них погиб в Сумской области, два других в ЛНР и под Курском.
На данный момент обстановка в курском приграничье хоть и остаётся напряжённой, но всё же переходит под контроль Российской Армии. Потери ВСУ уже достигли 50 танков и почти 3,5 тысячи военных. За прошедшие сутки группировка "Север" успешно отразила атаки четырёх бригад украинских войск Курской области. На Западе тем временем сомневаются в успехе действий Украины.
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