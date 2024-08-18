"Акт терроризма": В КНДР осудили атаку "марионеточной клики" Зеленского на Курскую область
МИД КНДР: Действия Украины в Курской области являются терроризмом
В Министерстве иностранных дел КНДР заявили, что атака ВСУ на Курскую область является актом агрессии и терроризма. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства.
"МИД КНДР решительно осуждает вооружённое нападение на территорию РФ, осуществляемое марионеточной кликой [Владимира] Зеленского при помощи и координации США и Запада", — отметил дипломат.
В МИД КНДР осудили убийства украинскими военными мирного населения и подчеркнули, что ВСУ нарушили территориальную целостность суверенного государства. Кроме того, в министерстве действия формирований Зеленского назвали признаком агонии. В Пхеньяне указали, что киевский режим продолжает получать помощь от Запада и пытается дестабилизировать российское общество.
По мнению северокорейского дипломата, боевые действия в Курской области обернутся "прелюдией полного разгрома клики Зеленского" и поражения Америки и западных стран. Он добавил, что украинских военных ждёт повторение итогов Курской битвы, когда фашистские захватчики были поражены Красной армией: ВС РФ нанесут противнику удар "железным военным кулаком". В заключение дипломат указал, что Северная Корея всегда будет с РФ. Москва, по его словам, смело встала на защиту международной справедливости.
Как сообщал Life.ru, с 6 августа в приграничных районах Курской области ведутся боевые действия с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться вглубь России. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. 18 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении большого числа солдат ВСУ под Курском.
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