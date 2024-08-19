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19 августа, 20:17

Лукашенко рассказал, кто может организовать убийство Зеленского

Лукашенко: Глава ГУР МО Украины Буданов* может организовать убийство Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поразмышлял над перспективами Владимира Зеленского в большой политике. Как заявил государственный деятель в интервью телеканалу "Россия", полную версию которого показала "Беларусь 1", даже руководитель Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов* может организовать убийство главы киевского режима.

Глава белорусского государства напомнил, что ранее Зеленский до своего прихода в политику "занимался неизвестно чем", поэтому ко многому не готов. А ещё, по словам Лукашенко, Зеленский любит деньги.

Белорусский лидер сообщил, что в Соединённом Королевстве на эти средства могли предложить особняк. Президент Белоруссии даже предположил, что Зеленский планирует в этом особняке сидеть с детишками и своей женой, а также радоваться жизни.

"Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов* пошлёт кого-нибудь — ликвидируют как предателя. Надо не исключать такую возможность", — заявил Лукашенко.

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Недавно Life.ru писал, что Зеленский и Буданов* на протяжении двух дней не решались покинуть бункер. Некоторые журналисты сообщали, что они опасались ответного удара ВС РФ после украинской атаки на Курскую область.

* Внесён в список террористов и экстремистов.

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Алексей Соловьёв
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