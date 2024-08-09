В Киеве выдали, что Зеленский и Буданов* второй день прячутся в бункере от "Кинжалов"

Владимир Зеленский и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* на протяжении двух дней не решаются покинуть бункер, опасаясь ответного удара ВС РФ после украинской атаки на Курскую область. Об этом "Царьграду" рассказал политолог Юрий Кот со ссылкой на источники.

"Точно подтверждается информация, что тот же Буданов*, глава ГУР Украины, и Зеленский уже второй день сидят в бункере и не вылазят на свет Божий, потому что боятся, что наши "Кинжалы" передадут им большой пламенный привет", — уточнил он.