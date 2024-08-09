В Киеве выдали, что Зеленский и Буданов* второй день прячутся в бункере от "Кинжалов"
Эксперт Кот заявил, что Зеленский и Буданов* второй день прячутся в бункере
Владимир Зеленский и Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / АР, Zuma
Владимир Зеленский и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* на протяжении двух дней не решаются покинуть бункер, опасаясь ответного удара ВС РФ после украинской атаки на Курскую область. Об этом "Царьграду" рассказал политолог Юрий Кот со ссылкой на источники.
"Точно подтверждается информация, что тот же Буданов*, глава ГУР Украины, и Зеленский уже второй день сидят в бункере и не вылазят на свет Божий, потому что боятся, что наши "Кинжалы" передадут им большой пламенный привет", — уточнил он.
Напомним, 6 августа украинские военные совершили атаку на Курскую область, бои продолжаются до сих пор. Сейчас жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют. По последним данным, пострадавшими числятся 66 человек, в том числе 9 детей. Как рассказали в Минобороны России, за всё время противник потерял уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники. Российские войска продолжают давить врага в регионе. Так, Су-34 наносят постоянные удары авиабомбами по личному составу и военной технике ВСУ. Также сообщалось, что в рядах украинской армии много наёмников: есть граждане Канады, Грузии и Польши.
* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.