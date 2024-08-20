Черноморские морпехи остановили колонну ВСУ под Курском
Минобороны РФ: Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области. Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Российские военнослужащие остановили продвижение колонны Вооружённых сил Украины в Курской области. Согласно предоставленной Минобороны РФ информации, это сделали бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) группировки войск "Север".
Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады разгромили колонну противника в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Помимо этого, в военном ведомстве рассказали, что позволило морским пехотинцам вовремя уничтожить и обезвредить украинских военнослужащих. Как подчеркнули в министерстве, этому способствовали своевременное обнаружение противника и быстрая реакция морпехов. Также сообщается, что российские бойцы взяли в плен нескольких украинских военных, уничтожили девять единиц техники противника и захватили два БТР Stryker.
"Захвачены два бронетранспортера Stryker, канадский броневик Roshel SARV и противоминная машина Cougar, а также взяты в плен несколько военнослужащих противника", — сообщили в оборонном ведомстве.
Накануне, 19 августа, Life.ru писал, что в Курской области российские морские пехотинцы взяли в плен 19 украинских военнослужащих из диверсионно-разведывательной группы. Это произошло в районе села Ольговка.