Черноморские морпехи остановили колонну ВСУ под Курском

Помимо этого, в военном ведомстве рассказали, что позволило морским пехотинцам вовремя уничтожить и обезвредить украинских военнослужащих. Как подчеркнули в министерстве, этому способствовали своевременное обнаружение противника и быстрая реакция морпехов. Также сообщается, что российские бойцы взяли в плен нескольких украинских военных, уничтожили девять единиц техники противника и захватили два БТР Stryker.