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19 августа, 20:59

"Куда стрелять, куда бежать": Российские морпехи устроили засаду для ВСУ в Курской области

RT: В Курской области российские морпехи заманили в ловушку украинских военных

В Курской области колонна украинской техники оказалась в ловушке, устроенной российскими морпехами. Отряд 810-й бригады Черноморского флота, состоящий из 13 бойцов, сумел организовать успешную засаду на ВСУ.

Морпехи, среди которых были бойцы с позывными Бык и Балу, рассказали военкору RT Александру Яремчуку, как они смогли перехитрить противника. Сначала они заманили украинскую колонну на расстояние 150—200 метров, максимально приблизив её к своей позиции.

"Мы их запустили прямо к себе на дистанцию 150—200 м. Прямо впритык! Потому что, чем ближе к нам противник, тем больше вероятность, что он не наведёт артиллерию... Они теряются, когда в них стреляют с двух флангов: они не понимают, куда стрелять, куда бежать", — объяснили морпехи.

В результате операции, российские военнослужащие сумели нейтрализовать технику ВСУ с помощью мин, а затем успешно отразили атаку украинской пехоты.

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Ранее Министерство обороны России сообщило, что экипаж вертолёта Ми-28НМ нанёс удар управляемыми ракетами "Вихрь" по скоплению украинских войск и бронированной техники в приграничной зоне Курской области. По данным разведки, все цели были успешно поражены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Кирилл Сосновских
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