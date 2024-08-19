Летящие российские "Вихри" стали последним, что увидели в жизни ВСУшники под Курском
МО РФ: Экипажи Ми-28НМ ударили по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
Экипаж российского вертолёта Ми-28НМ ударил по личному составу и военной технике подразделений ВСУ в приграничье Курской области. Соответствующее видео Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале.
Экипажи Ми-28 НМ нанесли удары по личному составу и военной технике ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России
"Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ нанёс удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по разведанным целям противника", — отметили в пресс-службе ведомства.
Согласно сведениям разведки, все указанные цели были уничтожены.
Ранее Минобороны показало, как ВС РФ поразили очередной украинский бронетранспортёр в приграничном районе Курской области. Как отметили в ведомстве, цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет".
Кадр из видео Telegram / Минобороны России