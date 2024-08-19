Точно в цель: ВС России "Ланцетом" сожгли очередной украинский БТР под Курском
Минобороны: Бойцы ВС РФ "Ланцетом" поразили украинский БТР в Курской области
Российские военные, используя барражирующий боеприпас "Ланцет", поразили очередной украинский бронетранспортёр (БТР) в приграничном районе Курской области. Соответствующее видео Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале.
Российские военные уничтожили БТР ВСУ на трале в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" на просёлочной дороге был обнаружен БТР ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", — отметили в пресс-службе ведомства.
На опубликованных кадрах видно детонацию боекомплекта с последующим сильным возгоранием БТР противника. К слову, накануне в курском приграничье бойцы группировки войск "Север" также сожгли БТР ВСУ с помощью "Ланцета".
Ранее Минобороны показало, как ВС РФ обезвредили БПЛА "Баба Яга" с помощью сброса сети. Это также произошло в приграничном районе Курской области. Данные дроны изначально предназначались для сельскохозяйственных работ, но ВСУ адаптировали их для выполнения боевых задач.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России