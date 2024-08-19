Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 14:12

Точно в цель: ВС России "Ланцетом" сожгли очередной украинский БТР под Курском

Минобороны: Бойцы ВС РФ "Ланцетом" поразили украинский БТР в Курской области

Российские военные, используя барражирующий боеприпас "Ланцет", поразили очередной украинский бронетранспортёр (БТР) в приграничном районе Курской области. Соответствующее видео Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале.

Российские военные уничтожили БТР ВСУ на трале в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" на просёлочной дороге был обнаружен БТР ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", — отметили в пресс-службе ведомства.

Прямое попадание: ВС РФ "Ланцетом" поразили танк ВСУ на трале в Курской области
Прямое попадание: ВС РФ "Ланцетом" поразили танк ВСУ на трале в Курской области

На опубликованных кадрах видно детонацию боекомплекта с последующим сильным возгоранием БТР противника. К слову, накануне в курском приграничье бойцы группировки войск "Север" также сожгли БТР ВСУ с помощью "Ланцета".

Ранее Минобороны показало, как ВС РФ обезвредили БПЛА "Баба Яга" с помощью сброса сети. Это также произошло в приграничном районе Курской области. Данные дроны изначально предназначались для сельскохозяйственных работ, но ВСУ адаптировали их для выполнения боевых задач.

Минобороны показало видео уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ в Курской области
Минобороны показало видео уничтожения танка и бронеавтомобиля ВСУ в Курской области
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров