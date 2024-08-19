Прямое попадание: ВС РФ "Ланцетом" поразили танк ВСУ на трале в Курской области
Российские военные "Ланцетом" поразили танк ВСУ на трале в курском приграничье
ВС РФ, используя барражирующий боеприпас "Ланцет", поразили украинский танк на трале в приграничном районе Курской области. Соответствующее видео Министерство обороны России опубликовало в понедельник, 19 августа.
Российские военные уничтожили танк ВСУ на трале в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"Военнослужащие группировки войск "Север" выявили переброску танка ВСУ с использованием трала. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее российский "Ланцет" сжёг украинский БТР в курском приграничье. В том же регионе барражирующий снаряд уничтожил танк, который украинские бойцы тщательно замаскировали в лесополосе.
Telegram / Минобороны России