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19 августа, 13:13

Прямое попадание: ВС РФ "Ланцетом" поразили танк ВСУ на трале в Курской области

Российские военные "Ланцетом" поразили танк ВСУ на трале в курском приграничье

ВС РФ, используя барражирующий боеприпас "Ланцет", поразили украинский танк на трале в приграничном районе Курской области. Соответствующее видео Министерство обороны России опубликовало в понедельник, 19 августа.

Российские военные уничтожили танк ВСУ на трале в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Военнослужащие группировки войск "Север" выявили переброску танка ВСУ с использованием трала. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее российский "Ланцет" сжёг украинский БТР в курском приграничье. В том же регионе барражирующий снаряд уничтожил танк, который украинские бойцы тщательно замаскировали в лесополосе.

"Ланцет" поразил украинского "Козака" под Курском
"Ланцет" поразил украинского "Козака" под Курском
Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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