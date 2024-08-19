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19 августа, 18:43

"Чрезвычайно быстро": Масштаб потерь ВСУ в Курской области ошарашил Запад

Британский аналитик Меркурис: ВСУ довольно быстро несут потери в Курской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) достаточно быстро теряют как солдат, так и военную технику в Курской области. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

"Потери бронетехники, танков, боевых машин пехоты, бронетранспортёров, ракетных систем. ВСУ теряют их пачками чрезвычайно быстро, и Украина просит Запад прислать больше. Однако с каждым днём они теряют всё больше и больше", — подчеркнул он в эфире ютуб-канала Duran.

Меркурис добавил, что атака на российские территории обошлась ВСУ дорогой ценой. Эксперт уверен: скоро украинские военные потерпят поражение.

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"Оправдания перед покровителями": В Госдуме сорвали покровы с идеи Зеленского о "буферной зоне" под Курском

ВСУ зашли на территорию РФ и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском приблизились к 3800 военных. Российские бойцы круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на российскую территорию. Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором рассказал о вторжении в Курскую область. По его словам, целью вылазки ВСУ в российское приграничье было создание "буферной зоны". В Госдуме уверены, что таким образом Зеленский пытается оправдаться перед западными покровителями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Никита Осипов
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