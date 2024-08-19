"Чрезвычайно быстро": Масштаб потерь ВСУ в Курской области ошарашил Запад

Вооружённые силы Украины (ВСУ) достаточно быстро теряют как солдат, так и военную технику в Курской области. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

"Потери бронетехники, танков, боевых машин пехоты, бронетранспортёров, ракетных систем. ВСУ теряют их пачками чрезвычайно быстро, и Украина просит Запад прислать больше. Однако с каждым днём они теряют всё больше и больше", — подчеркнул он в эфире ютуб-канала Duran.