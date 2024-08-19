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19 августа, 16:19

"Оправдания перед покровителями": В Госдуме сорвали покровы с идеи Зеленского о "буферной зоне" под Курском

Депутат Ивлев назвал мечтаниями план Зеленского о буферной зоне в под Курском

Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев назвал слова Владимира Зеленского о планах создания буферной зоны на территории Курской области мечтаниями, за которые ему придётся ответить. Слова парламентария приводит RT.

"Мечтания Зеленского — это попытка маскировки агрессивной сущности политики киевского режима. Понимая, что разгром бригад ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области, в ближайшее время произойдёт, Зеленский пытается оправдаться перед своими партнёрами, покровителями из США и НАТО, некими гуманными целями", — сказал Ивлев.

Как подчеркнул депутат, Зеленскому придётся отвечать перед ВС РФ за убитых россиян, сожжённые населённые пункты, взорванные мосты, а также ограбленные магазины и дома.

Ранее Зеленский опубликовал видеообращение, в котором рассказал о вторжение в Курскую область. По его словам, целью вылазки ВСУ в российское приграничье было создание "буферной зоны". Также Зеленский попросил так называемых западных партнёров Украины ускорить поставки киевскому режиму вооружений. В первую очередь эта просьба адресована к властям Соединённых Штатов, Великобритании и Франции.

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Наталья Демьянова
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