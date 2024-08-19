Лавров раскрыл, кто поручил Зеленскому авантюру в Курской области
Лавров: Зеленский не решился бы напасть на Курскую область без поручения США
Владимир Зеленский никогда бы не принял решение об атаке на Курскую область самостоятельно. Это случилось лишь по указке США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Комментарий Сергея Лаврова о позиции Запада в отношении событий в приграничных регионах. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Всем прекрасно понятно, что никогда Зеленский не решился бы на это, а это, безусловно, Зеленского решение, как он сейчас хвалится, что создаёт буферную зону, наносит ущерб российскому государству. Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США", — ответил министр иностранных дел РФ на видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Он также подчеркнул, что руководство Министерства обороны постоянно следит за ситуацией в Курском приграничье и докладывает о продвижении российских войск президенту РФ Владимиру Путину. Говоря о внешнеполитической стороне вопроса, глава дипведомства ответил, что "на воре и шапка сгорела давно уже", а отговорки украинской стороны о том, кто на самом деле дал отмашку атаке на Курскую область — не более чем "детский лепет".
Как сообщал Life.ru, ВСУ зашли на территорию России и попытались прорваться в Курской области 6 августа. По словам помощника президента РФ Николая Патрушева, в подготовке украинских боевиков участвовали страны НАТО и западные спецслужбы. Согласно данным Минобороны РФ, потери Киева за время боёв под Курском почти достигли 4 тысяч военных. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что российские бойцы круглосуточно пресекают попытки прорыва ВСУ на территорию РФ.
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