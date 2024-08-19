Лавров раскрыл, кто поручил Зеленскому авантюру в Курской области

Владимир Зеленский никогда бы не принял решение об атаке на Курскую область самостоятельно. Это случилось лишь по указке США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Комментарий Сергея Лаврова о позиции Запада в отношении событий в приграничных регионах. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Всем прекрасно понятно, что никогда Зеленский не решился бы на это, а это, безусловно, Зеленского решение, как он сейчас хвалится, что создаёт буферную зону, наносит ущерб российскому государству. Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США", — ответил министр иностранных дел РФ на видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.