Украинские руководители сейчас в отчаянном положении, им ищут замену, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Западные СМИ, по его словам, начали "потихонечку сливать и создавать образ неудачника" из представителей нынешней киевской власти. Также министр назвал позором заявление Германии о том, что ответственность за присутствие немецких танков в Курской области лежит на Украине.

Лавров заявил, что Запад ищет замену Зеленскому. Видео © Telegram / Зарубин

"Позорно, я считаю. Это говорит о растущем отчаянии Запада неспособностью Зеленского выполнить определённую его миссию. И говорит о том, что они в отчаянном положении, украинские руководители, им уже ищут замену, видите, как начинают в прессе, немецкой, американской потихонечку сливать и создавать образ такого неудачника", — сказал Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ узнала, что в американской элите растёт недовольство Владимиром Зеленским, и Вашингтон думает над его заменой на более управляемую фигуру. Главный кандидат — экс-глава МВД Украины Арсен Аваков*. Американцы ценят его тесные связи с националистами и сохраняющиеся контакты с лидерами стран Европы.