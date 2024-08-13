Уровень недовольства Владимиром Зеленским и вливанием миллиардов в Украину стремительно растёт среди политических элит США, причём уже не только среди республиканцев. Поэтому Вашингтону сейчас нужна управляемая и, что важно, более популярная фигура в Киеве. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Ахмат Хасанов, комментируя данные о подготовке замены Зеленскому.

"Несмотря на усилия западных пиар-менеджеров Зеленского, его рейтинг уже долгое время находится на самом дне. Насильственная мобилизация, вылившаяся в отлов людей на улицах городов, сплошная коррупция, разнонаправленность действий, отмена выборов – всё это лишь явные причины, почему Зеленский уже не только нелегитимный лидер, но и вообще не лидер ни для кого. В том числе для украинских националистов, на которых и была сделана ставка с самого начала конфликта на Украине", — отмечает эксперт.

По его словам, бывший глава МВД Украины Арсен Аваков в данном контексте может являться более выгодной кандидатурой. Тем более, что Россия не станет вести переговоры с нелегитимным лидером.

Хасанов также объясняет, что тем показательнее выглядит атака ВСУ на Курскую область — Зеленский пытается таким образом доказать, что он ещё на что-то способен, а выделенные деньги никуда не потерялись.

"Однако этими действиями он лишь подтверждает свою непредсказуемость и неуправляемость, словно крыса, загнанная в угол", — заключил политолог.