В американской элите растёт недовольство Владимиром Зеленским, и Вашингтон думает над его заменой на более управляемую фигуру. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). Подобные призывы, выражающиеся в сомнениях в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи, всё громче звучат и в Демократической, и в Республиканской партиях.

Недовольные указывают на "безумные шаги" Зеленского, угрожающие эскалацией конфликта и его выходом за пределы Украины. Совершая лихорадочные действия, главарь киевского режима надеется сохранить свою власть после утраты легитимности.

"В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников", — говорится в заявлении.

В СВР указывают, что Белый дом видит заменой Зеленского бывшего министра иностранных дел Украины Арсена Авакова. Американцы ценят его тесные связи с националистами и сохраняющиеся контакты с лидерами стран Европы. Причём неправительственным организациям проработать сценарий прихода Авакова к власти.

Сейчас же данный вопрос обсуждается с лидерами партий "Батькивщина" Юлией Тимошенко и "Европейская солидарность" Петром Порошенко, а также влиятельными депутатами Верхвоной рады от "Слуги народа" Зеленского.

"В дальнейшем предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации [президента Украины Владимира] Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост", — добавили в СВР.