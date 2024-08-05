США готовят новый этап кампании по изоляции России в мировом спорте, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ. Речь идёт о серии публикаций о якобы новых допинговых злоупотреблениях среди отечественных атлетов. Это курируют экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.

Причём основной удар будет нацелен против "самых русских" видов спорта — художественной гимнастики, синхронного плавания и фигурного катания. Ожидаются утверждения, что перебежчики Родченков и Соболевский "сохранили "устойчивые связи" с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов.

"Главная трудность, с которой в настоящий момент сталкиваются организаторы провокации, — фабрикация обвинений в нарушениях в тех видах спорта, где Россия без какого-либо намёка на допинг безоговорочно доминировала десятилетиями. Исходя из этого, Родченкову и Соболевскому поставлена задача не сдерживать собственное воображение", — рассказали в СВР.