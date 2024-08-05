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5 августа, 06:58

Родченков и Соболевский курируют новую кампанию по изоляции российского спорта, выяснила СВР

СВР: США готовят новый этап кампании по изоляции России в мировом спорте

США готовят новый этап кампании по изоляции России в мировом спорте, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ. Речь идёт о серии публикаций о якобы новых допинговых злоупотреблениях среди отечественных атлетов. Это курируют экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.

Причём основной удар будет нацелен против "самых русских" видов спорта — художественной гимнастики, синхронного плавания и фигурного катания. Ожидаются утверждения, что перебежчики Родченков и Соболевский "сохранили "устойчивые связи" с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов.

"Главная трудность, с которой в настоящий момент сталкиваются организаторы провокации, — фабрикация обвинений в нарушениях в тех видах спорта, где Россия без какого-либо намёка на допинг безоговорочно доминировала десятилетиями. Исходя из этого, Родченкову и Соболевскому поставлена задача не сдерживать собственное воображение", — рассказали в СВР.

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Ранее первый президент WADA и член МОК Ричард Паунд предупредил, что США могут лишить права на проведение Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах из-за противоречия американского законодательства Всемирному антидопинговому кодексу. Главной причиной называется "Акт Родченкова", который позволяет вести уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / William Perugini

Матвей Константинов
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