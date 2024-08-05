"Это часть меня": Куличенко произнесла трогательную речь о России после поражения на Олимпиаде

Легкоатлетка Елена Куличенко, представляющая Кипр на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, заявила о нежелании скрывать своё российское происхождение. В беседе с иностранными журналистами уроженка Подмосковья подчеркнула, что родине отведено особое место в её сердце.

"Я представляю Кипр, но я из России. Я не собираюсь это скрывать, это очевидно. Но я ценю всё, что Кипр делает для меня. Так что я невероятно благодарна ему. Но я не скрываю какие-то вещи. Всё это — часть меня. Обе страны в моём сердце и душе", — произнесла спортсменка.