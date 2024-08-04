Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 19:25

"Великий финал": Губерниев поздравил Андрееву и Шнайдер с серебром ОИ и заткнул хейтеров

Губерниев: Андреева и Шнайдер сражались на равных с итальянками на ОИ в Париже

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер на равных играли с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини в финале Олимпиады в Париже. Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, поздравляя россиянок с серебром.

"Это был великий финал! Равная борьба, но проиграли. Спасибо за игру! Поздравляю с серебром! Андреева и Шнайдер!" — написал он в телеграм-канале.

Губерниев осудил "знатоков мирового спорта", которые считают, что россиянок не с чем поздравлять и они "позорно продули". Журналист подчеркнул, что таким людям должно быть стыдно за то, что они не поддерживают свою страну и спортсменов. Теперь весь мир знает наших теннисисток, заключил телеведущий.

Сербский теннисист Новак Джокович впервые выиграл золото Олимпиады
Сербский теннисист Новак Джокович впервые выиграл золото Олимпиады

Напомним, 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде на Олимпиаде в Париже. Для каждой из них это были первые Игры в спортивной карьере, а Андреева стала ещё самой молодой медалисткой ОИ в соревнованиях по теннису с 1992 года.

Никита Осипов
  • Новости
  • Мирра Андреева
  • Диана Шнайдер
  • Теннис
  • Олимпийские игры в Париже
  • Франция
  • Дмитрий Губерниев
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров