"Великий финал": Губерниев поздравил Андрееву и Шнайдер с серебром ОИ и заткнул хейтеров
Губерниев: Андреева и Шнайдер сражались на равных с итальянками на ОИ в Париже
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер на равных играли с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини в финале Олимпиады в Париже. Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, поздравляя россиянок с серебром.
"Это был великий финал! Равная борьба, но проиграли. Спасибо за игру! Поздравляю с серебром! Андреева и Шнайдер!" — написал он в телеграм-канале.
Губерниев осудил "знатоков мирового спорта", которые считают, что россиянок не с чем поздравлять и они "позорно продули". Журналист подчеркнул, что таким людям должно быть стыдно за то, что они не поддерживают свою страну и спортсменов. Теперь весь мир знает наших теннисисток, заключил телеведущий.
Напомним, 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде на Олимпиаде в Париже. Для каждой из них это были первые Игры в спортивной карьере, а Андреева стала ещё самой молодой медалисткой ОИ в соревнованиях по теннису с 1992 года.