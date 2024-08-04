"Великий финал": Губерниев поздравил Андрееву и Шнайдер с серебром ОИ и заткнул хейтеров

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер на равных играли с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини в финале Олимпиады в Париже. Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, поздравляя россиянок с серебром.

"Это был великий финал! Равная борьба, но проиграли. Спасибо за игру! Поздравляю с серебром! Андреева и Шнайдер!" — написал он в телеграм-канале.

Губерниев осудил "знатоков мирового спорта", которые считают, что россиянок не с чем поздравлять и они "позорно продули". Журналист подчеркнул, что таким людям должно быть стыдно за то, что они не поддерживают свою страну и спортсменов. Теперь весь мир знает наших теннисисток, заключил телеведущий.