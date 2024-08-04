Первая медаль! Россиянки Андреева и Шнайдер завоевали серебро Олимпиады‑2024
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер взяли серебро на Олимпиаде в Париже
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / EP / CAROLINE BLUMBERG
Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебряные медали в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Для каждой из них это была первая Олимпиада в спортивной карьере, а Андреева стала ещё самой молодой медалисткой ОИ в соревнованиях по теннису с 1992 года.
В битве за первое место спортсменке проиграли соперницам из Италии Саре Эррани и Ясмин Паолини. Бронзовые медали достались испанкам Кристине Букше и Саре Соррибес-Тормо.
Ранее Андрееву и Шнайдер поддержал спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев. Он обратился к девушкам встречей с итальянками в финале и назвал их гордостью России.