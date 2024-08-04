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4 августа, 17:44

Первая медаль! Россиянки Андреева и Шнайдер завоевали серебро Олимпиады‑2024

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер взяли серебро на Олимпиаде в Париже

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / EP / CAROLINE BLUMBERG

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / EP / CAROLINE BLUMBERG

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебряные медали в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Для каждой из них это была первая Олимпиада в спортивной карьере, а Андреева стала ещё самой молодой медалисткой ОИ в соревнованиях по теннису с 1992 года.

В битве за первое место спортсменке проиграли соперницам из Италии Саре Эррани и Ясмин Паолини. Бронзовые медали достались испанкам Кристине Букше и Саре Соррибес-Тормо.

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Ранее Андрееву и Шнайдер поддержал спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев. Он обратился к девушкам встречей с итальянками в финале и назвал их гордостью России.

Юрий Лысенко
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