Первая медаль! Россиянки Андреева и Шнайдер завоевали серебро Олимпиады‑2024

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебряные медали в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Для каждой из них это была первая Олимпиада в спортивной карьере, а Андреева стала ещё самой молодой медалисткой ОИ в соревнованиях по теннису с 1992 года.