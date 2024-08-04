Губерниев обратился к Андреевой и Шнайдер, которые сегодня поборются за золото Олимпиады

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев обратился к российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер перед финалом в парном женском теннисе на Олимпийских играх в Париже. Телеведущий поддержал спортсменок перед важным днём в своём Telegram.

"Други мои, в воскресенье Олимпийский финал в парном женском теннисе! Наши девочки будут сражаться за золото Парижа! Андреева и Шнайдер — гордость спортивной России! Поддержим лайком наших девчонок! Вперед, родные! С вами Россия! Русь спортивная — наше все!", — написал Губерниев.