Губерниев обратился к Андреевой и Шнайдер, которые сегодня поборются за золото Олимпиады
Губерниев: Андреева и Шнайдер – гордость спортивной России
Дмитрий Губерниев. Обложка © Пелагия Тихонова / Агентство "Москва"
Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев обратился к российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер перед финалом в парном женском теннисе на Олимпийских играх в Париже. Телеведущий поддержал спортсменок перед важным днём в своём Telegram.
"Други мои, в воскресенье Олимпийский финал в парном женском теннисе! Наши девочки будут сражаться за золото Парижа! Андреева и Шнайдер — гордость спортивной России! Поддержим лайком наших девчонок! Вперед, родные! С вами Россия! Русь спортивная — наше все!", — написал Губерниев.
Напомним, что Шнайдер вместе с Андреевой в полуфинале ОИ обыграли испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо. Сегодня, 4 августа, 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер сыграют в финале олимпийского турнира против итальянской пары Ясмин Паолини / Сара Эррани. Матч начнётся около 16:30 по московскому времени.