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2 августа, 15:38

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо в полуфинале олимпийского турнира в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу российских теннисисток. В финале Андреева и Шнайдер встретятся с итальянскими спортсменками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Отметим, что Андреева и Шнайдер стали первыми атлетами из РФ, гарантировавшими медали Олимпиады. Они остались единственными теннисистками от России в олимпийском турнире.

Лучшая теннисистка мира с треском вылетела с Олимпиады, уступив китаянке
Лучшая теннисистка мира с треском вылетела с Олимпиады, уступив китаянке

А ранее Life.ru рассказывал, что российский теннисист Даниил Медведев вылетел с Олимпиады в Париже. Пятая ракетка мира проиграл Феликсу Оже-Альяссиму из Канады со счётом — 3:6, 6:7. Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал спортсмена и поблагодарил его за борьбу и эмоции.

Александра Мышляева
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