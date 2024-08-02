Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо в полуфинале олимпийского турнира в парном разряде.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу российских теннисисток. В финале Андреева и Шнайдер встретятся с итальянскими спортсменками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Отметим, что Андреева и Шнайдер стали первыми атлетами из РФ, гарантировавшими медали Олимпиады. Они остались единственными теннисистками от России в олимпийском турнире.
А ранее Life.ru рассказывал, что российский теннисист Даниил Медведев вылетел с Олимпиады в Париже. Пятая ракетка мира проиграл Феликсу Оже-Альяссиму из Канады со счётом — 3:6, 6:7. Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал спортсмена и поблагодарил его за борьбу и эмоции.