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1 августа, 13:31

Лучшая теннисистка мира с треском вылетела с Олимпиады, уступив китаянке

Первая ракетка мира Свёнтек проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в полуфинале ОИ-24

Теннисистка Ига Свёнтек. Обложка © ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON

Теннисистка Ига Свёнтек. Обложка © ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (седьмая в рейтинге Женской теннисной ассоциации) в полуфинале олимпийского турнира в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу Циньвэнь.

Теннисистка из Китая четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%). А на счету у польской спортсменки два эйса, четыре двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из четырёх заработанных (75%).

Для Свёнтек — это первое поражение на кортах "Ролан Гаррос" с 2021 года, а Чжэн Циньвэнь принесёт Китаю первую в истории медаль в теннисе в женском одиночном разряде. В финале она сыграет с победительницей матча между хорваткой Донной Векич и главной сенсацией чемпионата — Анной Каролиной Шмидловой из Словакии.

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А ранее Life.ru рассказывал, что российский теннисист Даниил Медведев вылетел с Олимпиады в Париже. Пятая ракетка мира проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом — 3:6, 6:7. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал спортсмена и поблагодарил его за борьбу и эмоции.

Дарья Нарыкова
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