Лучшая теннисистка мира с треском вылетела с Олимпиады, уступив китаянке

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (седьмая в рейтинге Женской теннисной ассоциации) в полуфинале олимпийского турнира в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу Циньвэнь.

Теннисистка из Китая четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%). А на счету у польской спортсменки два эйса, четыре двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из четырёх заработанных (75%).