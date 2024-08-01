Лучшая теннисистка мира с треском вылетела с Олимпиады, уступив китаянке
Первая ракетка мира Свёнтек проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в полуфинале ОИ-24
Теннисистка Ига Свёнтек. Обложка © ТАСС / EPA / FRANCK ROBICHON
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (седьмая в рейтинге Женской теннисной ассоциации) в полуфинале олимпийского турнира в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу Циньвэнь.
Теннисистка из Китая четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%). А на счету у польской спортсменки два эйса, четыре двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из четырёх заработанных (75%).
Для Свёнтек — это первое поражение на кортах "Ролан Гаррос" с 2021 года, а Чжэн Циньвэнь принесёт Китаю первую в истории медаль в теннисе в женском одиночном разряде. В финале она сыграет с победительницей матча между хорваткой Донной Векич и главной сенсацией чемпионата — Анной Каролиной Шмидловой из Словакии.
А ранее Life.ru рассказывал, что российский теннисист Даниил Медведев вылетел с Олимпиады в Париже. Пятая ракетка мира проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом — 3:6, 6:7. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал спортсмена и поблагодарил его за борьбу и эмоции.