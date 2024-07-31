Андреева и Шнайдер обыграли канадок и вышли в четвертьфинал Олимпиады

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал женского парного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже. В матче 1/8 финала они обыграли канадский дуэт Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес (пятые сеяные).

Игра завершилась в двух сетах — 6:4, 6:0. В 1/4 финала россиянки сыграют с победителем в матче чешек Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой (вторые сеяные) против японок Сюко Аоямы и Эны Сибахары.