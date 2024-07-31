Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 16:18

Андреева и Шнайдер обыграли канадок и вышли в четвертьфинал Олимпиады

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал женского парного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже. В матче 1/8 финала они обыграли канадский дуэт Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес (пятые сеяные).

Игра завершилась в двух сетах — 6:4, 6:0. В 1/4 финала россиянки сыграют с победителем в матче чешек Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой (вторые сеяные) против японок Сюко Аоямы и Эны Сибахары.

Напомним, в своём первом матче на Олимпиаде Андреева и Шнайдер победили австралиек. Матч против Оливии Гадеки и Айлы Томлянович закончился со счётом 6:3, 2:6, 10:6.

Во время трансляции Игр в Париже показали запрещённый МОК флаг России
Во время трансляции Игр в Париже показали запрещённый МОК флаг России
Никита Никонов
  • Новости
  • Теннис
  • Мирра Андреева
  • Олимпийские игры в Париже
  • Диана Шнайдер
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров