Россиянки Андреева и Шнайдер вышли во второй круг олимпийского теннисного турнира
Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / АР, Александр Щербак
Россиянки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг теннисного олимпийского турнира в Париже. В первом круге спортсменки победили австралиек Оливию Гадеки и Айлу Томлянович.
Матч завершился в пользу россиянок со счётом 6:3, 2:6, 10:6, они играли без номера посева. Теперь им предстоит сыграть с канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес, которым выдали пятый номер посева.
На парижской Олимпиаде россияне и белорусы соревнуются в нейтральном статусе. Всего выступает семь российских теннисистов. В борьбе за медаль ещё участвуют Роман Сафиуллин и Даниил Медведев, а вот все девушки уже вылетели.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева в паре проиграли итальянцам Андреа Вавассори и Саре Эррани в матче первого круга олимпийского турнира.