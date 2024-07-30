Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 14:03

Россиянки Андреева и Шнайдер вышли во второй круг олимпийского теннисного турнира

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / АР, Александр Щербак

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / АР, Александр Щербак

Россиянки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг теннисного олимпийского турнира в Париже. В первом круге спортсменки победили австралиек Оливию Гадеки и Айлу Томлянович.

Матч завершился в пользу россиянок со счётом 6:3, 2:6, 10:6, они играли без номера посева. Теперь им предстоит сыграть с канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес, которым выдали пятый номер посева.

На парижской Олимпиаде россияне и белорусы соревнуются в нейтральном статусе. Всего выступает семь российских теннисистов. В борьбе за медаль ещё участвуют Роман Сафиуллин и Даниил Медведев, а вот все девушки уже вылетели.

Теннисистка Андреева выиграла свой первый титул WTA
Теннисистка Андреева выиграла свой первый титул WTA

Ранее Life.ru рассказывал, что российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева в паре проиграли итальянцам Андреа Вавассори и Саре Эррани в матче первого круга олимпийского турнира.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Теннис
  • Мирра Андреева
  • Олимпийские игры в Париже
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров