Россиянки Андреева и Шнайдер вышли во второй круг олимпийского теннисного турнира

Россиянки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг теннисного олимпийского турнира в Париже. В первом круге спортсменки победили австралиек Оливию Гадеки и Айлу Томлянович.

Матч завершился в пользу россиянок со счётом 6:3, 2:6, 10:6, они играли без номера посева. Теперь им предстоит сыграть с канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес, которым выдали пятый номер посева.

На парижской Олимпиаде россияне и белорусы соревнуются в нейтральном статусе. Всего выступает семь российских теннисистов. В борьбе за медаль ещё участвуют Роман Сафиуллин и Даниил Медведев, а вот все девушки уже вылетели.