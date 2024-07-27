Теннисистка Андреева выиграла свой первый титул WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир WTA в Румынии
Российская теннисистка Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / АР / Jean-Francois Badias
Российская теннисистка Мирра Андреева заполучила свой первый в карьере титул WTA. Это произошло после того, как она выиграла турнир в Румынии.
В финале она обыграла другую россиянку Элину Аванесян со счётом 5:7, 7:5, 4:0, после чего её соперница в третьем сете отказалась от продолжения борьбы. Теперь 17-летняя теннисистка отправляется на летние Олимпийские игры в Париже, где 28 июля сыграет в первом круге ОИ-2024.
Напомним, 25 июля Life.ru писал, что Андреева победила Ольгу Данилович из Сербии в полуфинале грунтового турнира WTA в румынском городе Яссы. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:1 на тай-брейке).