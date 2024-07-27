Теннисистка Андреева выиграла свой первый титул WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева заполучила свой первый в карьере титул WTA. Это произошло после того, как она выиграла турнир в Румынии.

В финале она обыграла другую россиянку Элину Аванесян со счётом 5:7, 7:5, 4:0, после чего её соперница в третьем сете отказалась от продолжения борьбы. Теперь 17-летняя теннисистка отправляется на летние Олимпийские игры в Париже, где 28 июля сыграет в первом круге ОИ-2024.