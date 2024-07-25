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25 июля, 13:43

Юная звезда мирового тенниса Андреева вышла в финал турнира в Румынии

Мирра Андреева победила сербку Данилович и вышла в финал турнира WTA в Румынии

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / АР / Aurelien Morissard

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / АР / Aurelien Morissard

17-летняя россиянка Мирра Андреева победила Ольгу Данилович из Сербии в полуфинале грунтового турнира WTA в румынском городе Яссы. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:1 на тай-брейке).

Андреева посеяна на турнире под первым номером. В рейтинге Женской теннисной ассоциации она занимает 32-е место. 23-летняя Данилович располагается на 148-й позиции. В финале Андреева сыграет с победительницей матча между россиянкой Элиной Аванесян (5-й посев, 76-я ракетка мира) и француженкой Хлоэ Паке (106-я ракетка мира). Пока что идёт первый сет, счёт 4:2 в пользу россиянки.

Турнир в Яссах относится к категории WTA 250. Его призовой фонд составляет 267 тысяч долларов.

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Ранее Life.ru писал, что 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла третий подряд турнир WTA. Спортсменка первенствовала на соревнованиях в Будапеште.

Николай Рюмин
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