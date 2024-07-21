20-летняя российская теннисистка Шнайдер выиграла третий подряд турнир WTA
Россиянка Шнайдер обыграла белоруску Саснович в финале турнира WTA в Будапеште
Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / IPA Sport / ABACA
Россиянка Диана Шнайдер в 20 лет выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). В финальном матче спортсменка обыграла белоруску Александру Саснович.
Россиянка Шнайдер обыграла белоруску Саснович в финале турнира WTA в Будапеште. Видео © X / WTA
Встреча, состоявшаяся в венгерском Будапеште, завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянки. Отметим, что Шнайдер находится на 28-й строчке в мировом рейтинге, на её счету теперь три титула Женской теннисной ассоциации, причём все эти трофеи ей удалось получить в текущем сезоне. Напомним, Шнайдер находится в числе семи российских теннисистов, которые примут участие в предстоящих Олимпийских играх в Париже.
Александра Саснович в 30 лет расположена на 134-й позиции в рейтинге WTA. Причём у неё не имеется титулов под эгидой организации. Более того, на турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше четвёртого круга.
Как сообщал Life.ru, в полуфинале турнира WTA в Будапеште Шнайдер одержала победу над немкой Евой Лис. Матч закончился со счётом 6:3, 6:3. К слову, победительницей прошлогоднего турнира стала другая россиянка — Мария Тимофеева. Тогда в финале она переиграла украинку Катерину Байндль.