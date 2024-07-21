20-летняя российская теннисистка Шнайдер выиграла третий подряд турнир WTA

Встреча, состоявшаяся в венгерском Будапеште, завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянки. Отметим, что Шнайдер находится на 28-й строчке в мировом рейтинге, на её счету теперь три титула Женской теннисной ассоциации, причём все эти трофеи ей удалось получить в текущем сезоне. Напомним, Шнайдер находится в числе семи российских теннисистов, которые примут участие в предстоящих Олимпийских играх в Париже.