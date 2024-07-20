Россиянка Диана Шнайдер вышла в финал турнира WTA в Будапеште

Россиянка Диана Шнайдер одержала победу со счётом 6:3, 6:3 над немкой Евой Лис в полуфинале грунтового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Будапеште. В финале Шнайдер встретится с белоруской Александрой Соснович.

Шнайдер 20 лет, на турнире она получила первый номер посева. На данный момент россиянка занимает 28-е место в мировом рейтинге. Лис 22 года, в мировой табели о рангах она 129-я.

Напомним, что победительницей прошлогоднего турнира WTA в Будапеште стала другая россиянка — Мария Тимофеева. Тогда в финале она переиграла украинку Катерину Байндль.